Ukraine-Russland-Konflikt: Was die Kriegsrhetorik zu bedeuten hat

Der britische Premierminister Boris Johnson ging sogar noch einen Schritt weiter: Russland bereite " den vielleicht größten Krieg in Europa seit 1945 " vor, so Johnson in einem Interview mit der BBC . US- Vizepräsidentin Kamala Harris sprach in diesem Zusammenhang von einem " Drehbuch russischer Aggression ".

Professor für Sicherheitsstudien: "Geplante Provokationen"

Die Theorie eines langfristigen Plans hält auch Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am Londoner King's College für realistisch. " Ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass es sich um eine Invasion handelt, wie wir sie uns vorstellen ", sagte Neumann im Gespräch mit dem WDR . " Also dass an einem Tag alle Truppen in das Land reingehen. "

Prof. Peter Neumann vom King's College London

Es könne vielmehr sein, dass sich Putin ein ganzes Drehbuch überlegt habe, das sich über Monate abspielen könnte. " Wo es um Provokationen geht, um Cyberangriffe, vielleicht militärische Mobilmachung ", so Neumann.

"Also unterschiedliche Aktionen mit unterschiedlicher Intensität, wo Putin immer wieder versucht abzutesten: Was ist die Reaktion in der Ukraine? Was ist die Reaktion im Westen? Wie weit kann ich noch gehen?" Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien, King's College London

Russland und Belarus verlängern Militärmanöver

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in den vergangenen Wochen immer wieder bestritten, die Ukraine angreifen zu wollen. Gleichzeitig führt Russland gemeinsam mit Belarus seit dem 10. Februar ein Militärmanöver durch, das eigentlich an diesem Sonntag enden sollte.