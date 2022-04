"Heimat ist Heimat": Geflüchtete aus der Ukraine kehren zurück

Rückkehr in ein gefährliches Kriegsgebiet

Eine der Schwestern kommt aus Kiew, die andere aus Charkiw. Die Vororte von Kiew waren wochenlang von der russischen Armee belagert, Russland hat dort mutmaßlich Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung begangen. In Charkiw wurde am Ostersonntag die Innenstadt bombadiert. Fünf Menschen sind dabei getötet und 13 verwundet worden, meldete der ukrainische Sender Suspline unter Berufung auf örtliche Gesundheitsbehörden.

Die Freundin der Schwestern hat vor dem Krieg in Mariupol gelebt. Die Hafenstadt ist seit Wochen belagert, zehntausende Zivilisten sind dort eingeschlossen. Am Ostersonntag hat das russische Verteidigungsministerium die Kämpfer dort zur Kapitulation aufgefordert und ihnen die Vernichtung angedroht, wenn sie dem nicht nachkommen. Die Truppen hätten nicht kapituliert, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal dem Sender ABC. Über die Situation in ihrer Heimatstadt will die junge Frau am Flughafen nicht sprechen: "Es ist sehr schlimm."