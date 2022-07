Russischer Angriff auf Odessa: Was wird nun aus dem Getreide-Abkommen?

Warum dementiert Russland den Angriff zunächst? Und gibt ihn kurz darauf doch zu?

Russland hatte zunächst seine Beteiligung an den Luftangriffen bestritten. " Die Russen haben uns gesagt, dass sie mit diesem Angriff nichts zu tun haben und dass sie die Angelegenheit sehr genau untersuchen ", erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Samstag. Erst am Sonntag bekannte sich das russische Verteidigungsministerium zu den Angriffen.

Für Politikwissenschaftler Jäger ist das Hin und Her der russischen Informationspolitik kein Zufall, sondern hat System: Das Ziel sei, durch widersprüchliche Informationen maximale Verunsicherung in der westlichen Öffentlichkeit zu erzeugen. Viele Menschen hätten am Samstag in den Nachrichten gehört, dass Russland mit dem Angriff angeblich nichts zu tun hat. Nicht alle bekämen jedoch mit, dass Russland am Tag darauf eine ganz andere Geschichte erzähle.