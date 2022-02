Ukrainer in NRW sind geschockt: "Man kann nur weinen!"

Die Gefühlswelt ist völlig durcheinander bei den hierzulande lebenden Deutsch-Ukrainern. Als wir mit Liana Demchenko sprechen, ist es nur wenige Stunden her, dass Russland ihr Heimatland attackiert hat. " Man kann nur weinen ", sagt die Bielefelderin dem WDR .

André Radyk geht es nicht viel anders. " Das war am Anfang ein Schock ", so der Deutsch-Ukrainer. Erst fühlte er sich nach eigenen Angaben hilflos. Dann habe er versucht, seine Familie in der Ukraine telefonisch zu erreichen. Als er kurz mit ihnen gesprochen und sie auch über Smartphone gesehen habe, sei es ihm leichter ums Herz geworden. " Da konnte ich den Tag anfangen ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Beim Anruf: "Man hört Schüsse"

Für die Deutsch-Ukrainerin Linda Mai begann dieser Donnerstag " mit Entsetzen, mit Schmerzen ", wie sie dem WDR sagt. Auch für sie ist der Angriff Russlands auf die Ukraine nur schwer zu ertragen. Die in Köln lebende Frau versuchte umgehend, Verwandte und Freunde in der Heimat zu erreichen. Und sie kennt Menschen, denen genau dieses nicht gelang.