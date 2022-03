Manche Menschen, die in diesen Wochen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, wollen am liebsten sofort arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen. Andere suchen Arbeit, um sich in Deutschland eine Perspektive aufzubauen. Aber geht das so einfach?

Nicht alle Geflüchteten dürfen direkt arbeiten

Normalerweise lauten die Regeln so: Nicht arbeiten dürfen Ankommende, solange sie in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen sowie Menschen in den ersten drei Monaten nach ihrer Ankunft - es sei denn, Personen dieser beiden Gruppen haben eine "Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz". Mit dieser dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer selbstständig oder bei einem Arbeitgeber arbeiten. Das letzte Wort hat in diesem Fall die Ausländerbehörde.