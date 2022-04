Geld statt Panzer? Weiter Diskussion um schwere Waffen für die Ukraine

Welche Waffensysteme stehen zur Debatte?

Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall will Leopard-1-Panzer in die Ukraine schicken. Dabei geht es um ältere Modelle, die ausgemustert und schon vor längerer Zeit von der Firma zurückgenommen wurden. Die Lieferung würde nach Angaben des Unternehmens in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten über die italienische Rheinmetall-Tochter erfolgen.

Rheinmetall hat auch ausgemusterte Schützenpanzer vom Typ Marder. Immerhin 70 Exemplare könnten innerhalb von sechs bis acht Monaten geliefert werden, die ersten zehn bereits innerhalb von fünf Wochen.

Wie ist die Stimmung in Deutschland in der Bevölkerung?