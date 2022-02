Ukraine unter Raketenbeschuss: "Wir leben nur noch von Attacke zu Attacke"

Raketeneinschlag direkt neben dem Auto

Überhaupt gebe es überall auf den Straßen in der Ukraine Panzer und schwere Kriegstechnik. Das gefährlichste Gebiet sei die Region rund um Kiew. Auf ihrer Autofahrt raus aus der Stadt fielen nahe des Fahrzeugs von Kyrylenko und ihren Angehörigen zwei Raketen. " Die Stoßwelle war so heftig, dass der Motor des Autos ausging. " Und die Insassen bekamen schwere Atemaussetzer. Zum Glück überlebten sie.

Immer wieder erfolgten Fahrzeug-Kontrollen durch Militärs. Alles werde gecheckt - Papiere, Gepäck, Kofferraum. Sie habe mitbekommen, dass an einer Kontrollstation ein Auto nicht stoppte, sondern weiterfuhr. " Da wurde der Fahrer erschossen ", erzählt Mila Kyrylenko.

Angst vor Spionen - und Corona

Ihr Dasein sei geprägt von Angst. Alles werde erschwert von Spionen. " Wir haben einen Hund und müssen regelmäßig raus aus dem Haus. " Alle Leute, die vorbeilaufen, verdächtigten " uns, und wir verdächtigen sie ".