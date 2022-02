Ihre Fragen zum Russland-Ukraine-Konflikt: Droht in Europa ein Krieg?

Die Krise zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich gewaltig zu. Das Oberhaus des russischen Parlaments gab am Dienstag grünes Licht dafür, Truppen in die umstrittenen ukrainischen Gebiete zu entsenden. Ein Schritt, den viele gefürchtet hatten - und der eine klare Eskalation der Lage bedeutet.

Als Reaktion einigte sich die EU auf erste Sanktionen gegen Russland. Zunächst sollen das vor allem wirtschaftliche Sanktionen sein. Viele Menschen fragen sich aber, ob man schließlich doch auch mit militärischen Einsätzen der westeuropäischen Armeen rechnen muss.

Müssen unsere Soldaten an die Front in die Ukraine? Hiltrud Niehoff

Hat Angst um die Bundeswehrsoldaten: Hiltrud Niehoff

Diese Sorge treibt Hiltrud Niehoff um. Schulfreunde ihrer Tochter hätten sich bei der Bundeswehr verpflichtet, berichtet die 59-Jährige. " Werden sie jetzt in die Ukraine zum Einsatz geschickt?" , fragt sie den WDR. " Das macht mir Angst."

Das sei " ausgeschlossen ", erklärt der ehemalige ARD-Moskau-Korrespondent Stephan Laack: Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, daher drohe Deutschland auch nicht der " Bündnisfall ". Die Bundesregierung werde sich auf wirtschaftliche Sanktionen beschränken - wie dem jetzigen Stopp des Pipelineprojekts Nord Stream 2.

Droht in Europa ein Krieg?

Der Westen habe heutzutage " überhaupt keine Bereitschaft, sich auf Kriege klassischen Typs einzulassen ", sagte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler am Dienstag der "Rheinischen Post". Wenn überhaupt, werde der Westen Auseinandersetzungen als " Wirtschaftskriege " führen: " Durch Desinformation oder Angriffe auf Steuerungssysteme", Angriffe aufs Internet. " Schießkriege gibt es eher in Regionen ohne größere Akteure, im Sudan, in der Sahelzone."

Was hat es mit dem "Bündnisfall" auf sich?

In ihrem Nordatlantikvertrag haben sich die Mitglieder der NATO 1949 auf 14 Punkte geeinigt. Darunter auch Artikel 5, der besagt, dass " ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird ". Jedes Bündnisland müsse dann helfen und die Maßnahmen ergreifen, " einschließlich der Anwendung von Waffengewalt" , die es für erforderlich erachte.

Aber - ganz wichtig: Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO.