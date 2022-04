Blick hinter die Kamera: Wie Reporter über den Ukraine-Krieg berichten

Die Arbeitstage sind dicht bepackt und lang. Hinzu kommt der Gedanke an die Sicherheitslage. " Momentan ist es so, dass wirklich kein Ort in der Ukraine hundertprozentig sicher ist. Auch hier in Dnipro ist es so, dass es Raketeneinschläge gegeben hat ", sagt ARD -Korrespondent Oliver Mayer. Die Sirenen würden ständig heulen, um vor Luftangriffen zu warnen. " Man muss jederzeit damit rechnen, dass etwas passiert. "

Oliver Mayer

Aber man könne die Gefahr zumindest eindämmen, sagt der Reporter. Indem man nicht unmittelbar von der Front berichtet. Es gäbe für sie eine Faustregel, sich mindestens 30 Kilometer entfernt aufzuhalten.

Team-Arbeit und lokale Hilfe

Die Arbeit als Korrespondent geht nur im Team, Mayer arbeitet mit seinem Kameramann und dem Kollegen, der für den Ton zuständig ist, zusammen. Mit der ARD-Hörfunk-Kollegin Silke Dietrich ist er im ständigen Austausch.

Seit Ende Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Auf der Flucht vor den Bomben konnten viele Menschen nur sehr wenig mitnehmen.