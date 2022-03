Steigende Spritpreise: Diese Erleichterungen für Verbraucher wären möglich

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bei Senkung der Mehrwertsteuer sieht Marksteiner ebenfalls das Problem, dass die technische Einführung kompliziert, aufwändig und zeitintensiv wäre. Einmal umgesetzt würde die Maßnahme aber schnell Entlastung für die Verbraucher bringen. Und: " Der Schritt ließe sich so auch auf Strom und Gas anwenden und brächte so auch finanzielle Erleichterungen bei den Energie- und Heizkosten ", sagt der Wirtschaftsredakteur.

Die Einnahmeverluste für den Staat könnten teilweise ausgeglichen werden, da den Bürgern durch die gesparte Mehrwertsteuer mehr Geld bliebe, dass sie für andere Anschaffungen ausgeben könnten, bei denen der Staat ebenfalls Mehrwertsteuer einnehmen kann.

Sollte die Senkung jedoch nur für Benzin und Diesel gelten, stellt sich erneut die Frage, wie gerecht so ein Rabatt ist. " Menschen mit geringem Einkommen haben häufig kein Auto ", gibt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu bedenken. Er sieht in den Plänen eine " eine Umverteilung von unten nach oben, von der vor allem Besserverdienende profitieren ".

Energiegeld für alle Bürger

Die Grünen um Parteichefin Ricarda Lang wollen die Bürger hingegen mit einem sogenannten "Energiegeld" finanziell entlasten. Dies solle an alle Bürger ausgezahlt werden, so lang im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Damit hätten jede und jeder mehr Geld auf dem Konto, am meisten würden Menschen mit wenig Geld profitieren.

Die Vorteile des Vorschlags der Grünen sieht Marksteiner vor allem darin, dass sie nicht die Energie subventionieren würden, sondern versuchen, die Folgen der hohen Preise abzufedern. " Dieser Schritt würde nicht nur Autofahrer, sondern auch Strom- und Gaskunden entlasten ", sagt er.

Motivation zum Energiesparen könnte steigen

Zudem wäre es ein Anreiz, mehr Energie im Alltag zu sparen und weniger mit dem eigenen Auto zu fahren. " So würde am Ende mehr von dem Energiegeld für andere Dinge übrig bleiben ", so Marksteiner. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Auszahlung oder Höhe des Energiegelds an Einkommensgrenzen zu binden, um gezielt Haushalte mit wenig Einkommen zu unterstützen.