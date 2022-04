Schwere Waffen für Ukraine: Kritik an Bundeskanzler Scholz wächst

Sie forderte, dass Scholz den großen Worten aus seiner " brillanten " Rede im Bundestag rund um die " Zeitenwende " nun Taten folgen lassen müsse. Sie selbst favorisiere bei schwerem Gerät eine Lieferstrategie, wonach osteuropäische Partner die Ukraine mit alten sowjetischen Panzern beliefern und von Deutschland im Gegenzug modernere deutsche Panzer bekommen.

Bei Anton Hofreiter (Grüne) stößt das Verhalten von Scholz im Gespräch mit der Deutschen Welle ebenfalls auf Unverständnis: " Ich kann nur darüber spekulieren, warum der Kanzler so auf der Bremse steht. Ich kenne keinen vernünftigen Grund. Aber mit seinem Handeln schadet der Kanzler nicht nur der Lage in der Ukraine, sondern er schadet damit ganz massiv dem Ansehen Deutschlands in Europa und in der Welt. "

Sicherheitsexpertin sieht Zeitfenster für Lieferung "westlicher" Waffen