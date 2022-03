Fritz Pleitgen: Ich sehe Gefahr für die baltischen Staaten

WDR: Reicht ihm die Ukraine? Oder will er mehr?

Ist die Ukraine nur der Anfang?

Pleitgen: Wenn das aus seiner Sicht erfolgversprechend verläuft, dann sehe ich durchaus die baltischen Staaten in Gefahr. Denn da haben wir eine ähnliche Situation: sehr starke russische Minderheiten. Das kann für ihn Anlass sein, zu sagen: Ich muss dafür Sorge tragen, dass die Minderheit geschützt wird. Er lügt sich so etwas zusammen. So wie er erklärt hat, dass die Ukraine eine Nazi-Führung hat, dass sie entmilitarisiert werden muss. Wenn irgendetwas entmilitarisiert werden muss, dann ist es der Staat von Wladimir Putin.

WDR: Die harten Sanktionen treffen das ganze russische Volk und besonders die Oligarchen. Warum lassen sie Putin gewähren?

Pleitgen: Er stellt Protestaktionen unter Strafe und die Sicherheitskräfte gehen rabiat gegen Andersdenkende vor. Die Oligarchen hätten wohl noch am ehesten die Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Ich denke, der Widerstand wird in Russland wachsen. Ich rechne in einigen Monaten mit größeren Protestaktionen.