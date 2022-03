EU-weit und gleichzeitig: Hunderte Radiosender spielen "Give Peace A Chance"

"Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine"

Bei der Radioaktion am Freitagmorgen informieren die ARD-Radioprogramme auch zum Fernsehabend im Ersten, der ARD Mediathek, den Dritten Programmen und ONE: Um 20:15 Uhr informieren die Programme in der 45-minütigen Sendung "Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine" zu der aktuellen Situation der ukrainischen Bevölkerung und der Reaktion der Menschen in Deutschland.