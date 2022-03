Geflüchtete in der Nachbarschaft: So helfen Sie Ukrainern in NRW

Sachspenden

Aktuell raten viele Hilfsorganisationen von unaufgeforderten Sachspenden grundsätzlich ab, weil es keine Möglichkeiten gibt, diese in großen Mengen zu lagern, zu sortieren und in die Region zu transportieren. " Sachspenden helfen nur weiter, wenn es einen entsprechenden konkreten Aufruf gibt ", sagt Tobias Eilers vom NRW-Landesverband der Johanniter. " So kann beispielsweise in einer bestimmten Notunterkunft mit vielen Kindern gut erhaltenes Spielzeug hilfreich sein ."

Wichtig sei es aber, nicht einfach Kleidung oder andere Sachspenden zusammen zu packen und womöglich vor einer Unterkunft abzulegen, sondern sich vorher genau zu informieren und abzufragen, ob und - wenn ja - was benötigt wird.