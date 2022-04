Kermani auf Ukraine-Reise: "Man will mit diesem Russland nichts mehr zu tun haben"

WDR: Herr Kermani, wenn Sie in diesen zerstörten Städten unterwegs sind: Welche Wirkung hat das auf Sie?

Navid Kermani: Für mich ist das eine Beschämung, weil ich die Warnungen bereits 2016 gehört habe. Und ich habe sie mir damals nicht unbedingt zu eigen gemacht. Was mich auch beschämt ist, dass dieser Krieg ja nicht vor zwei Monaten begonnen hat. Russland unter Wladimir Putin hat eigentlich mit dem Amtsantritt eine Serie von Kriegen gestartet: in Tschetschenien, in Georgien, in Syrien, auf der Krim, im Donbass.

Und wir haben alle nicht reagiert. Das hat sehr stark dazu beigetragen, dass diese Kriege sich fortgesetzt haben. Dass Putin sich ermutigt fühlte, weiter imperial vorzugehen. Im Gegenteil, die Gasgeschäfte gingen ja erst richtig los seitdem.