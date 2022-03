Ukraine-Krieg: Kirchenglocken läuten für den Frieden

In den Sozialen Medien und über private Messenger wurde am Mittwoch eine Nachricht verbreitet, wonach bereits am Mittwochabend um 20 Uhr " überall die Kirchenglocken " läuteten, zudem wurde dazu aufgerufen, die Lichter auszuschalten, um auf die Energieversorgung aus Russland hinzuweisen.

Am Abend läuteten zum Teil auch die Glocken - zum Beispiel in Köln, Düsseldorf, Bonn, Essen, Siegen, Solingen, Erftstadt und Wuppertal. Offiziell bestätigt wurde die Aktion bisher nicht.

Aus manchen Städten berichten WDR-Reporter und Userinnen und User, dass sie kein Klockengeläut gehört hätten.

Offizielle Aktion am Donnerstag

Die Vereinigung der Europäischen Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister hat die offzielle Aktion für den Donnerstag am Mittwoch in Köln angekündigt.

"Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen. Mit diesem Läuten erklären wir uns solidarisch mit den Menschen, die diesen Krieg aushalten und um ihr Leben bangen müssen." Europäische Vereinigung der Dombau- Münsterbau und Bauhüttenmeister

Kölner Dom und Essener Dom machen mit