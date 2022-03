Holocaust-Überlebende fliehen aus der Ukraine nach NRW

Rüdiger Mahlo von der Claims Conference

Zunächst haben die Angehörigen versucht, die häusliche Pflege aufrecht zu erhalten. " Aber die Zustände vor Ort sind untragbar geworden. Der einzige realistische Weg, dass die Überlebenden diesen Krieg überstehen, ist ihre Evakuierung, auch wenn dies eine extreme Belastung für die Hochbetagten is t", sagt Rüdiger Mahlo von der Claims Conference. Doch manche sträubten sich gegen den Umzug. Ihnen falle es schwer, die ukrainische Umgebung zu verlassen.

"Sie müssen damit kämpfen, dass es sich natürlich um ältere Personen handelt, die völlig verunsichert sind. Die müssen eine Fahrt von 24 bis 36 Stunden auf sich nehmen. Die sind alle im Rollstuhl oder bettlägerig. Das ist völliger Wahnsinn." Rüdiger Mahlo, Claims Conference

Kölner Synagogen-Gemeinde hilft

Am Sonntagabend ist nach einer 30-stündigen Flucht aus Kiew Ninel Denisenko in Köln angekommen. Die 90-Jährige hat in der Ukraine den Zweiten Weltkrieg erlebt und dort bis zuletzt gewohnt, wie die Synagogen-Gemeinde in Köln mitteilte.

Bis die Weiterreise zu Angehörigen nach Israel organisiert ist, bleibt Denisenko zusammen mit ihrer Tochter in einem Heim der Gemeinde. Die Flucht begleitet haben freiwillige Ärzte und Krankenschwestern.

Das Ehepaar Lewowwhiskey erreicht Köln nach der Flucht aus der Ukraine

Suche nach einem Haus für Holocaust-Überlebende