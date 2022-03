"Frieren für die Freiheit": Kann Deutschland so der Ukraine helfen?

Für seine Aussage, man könne "f ür die Freiheit auch einmal frieren ", erntet Alt-Bundespräsident Joachim Gauck derzeit vor allem in sozialen Netzwerken viel Kritik. Mit dem Satz hatte Gauck am Mittwochabend in der ARD -Sendung "Maischberger" für Solidarität mit der Ukraine geworben.

Seine Aussage tätigte er im Zusammenhang mit der Frage nach einem möglichen Importstopp für russische Energie nach Deutschland.

Doch Gaucks Worte gingen offenbar nach hinten los. Auf Twitter, Facebook und Co. werfen ihm die User unter anderem Scheinheiligkeit vor. "Keiner von denen, die von 'wir können' und 'wir müssen' sprechen, hat wirklich ernsthafte Konsequenzen und Einbußen zu erwarten. Diejenigen, die von allen Bürgern erwarten, jetzt 'für die Freiheit zu frieren' sind meistens auch diejenigen, die niemals frieren müssen ", schreibt beispielsweise ein User auf Twitter.

Auch von der Leyen und Habeck werben fürs Energiesparen