Krieg in der Ukraine: Warum die Preise fast überall steigen

Brot könnte teurer werden

Schon jetzt sei der Preis für Weizen auf dem Weltmarkt stark gestiegen - in den USA habe er sich bereits verdoppelt. Große Mengen des in Europa verbrauchten Weizens kamen bislang aus der Ukraine. Jetzt sind die Lieferketten unterbrochen, auch die Ernte im Sommer steht in den Sternen. Die Folge: Ob Brot, Nudeln oder der Kuchen beim Bäcker - auch hier werden die Preise unvermeidlich steigen.

Auch Papier - Druckerpapier, Bücher, und am Ende auch Zeitungen - werde in absehbarer Zeit teurer, sagt Schmidt - ebenfalls eine energieintensive Produktion.

Autobauer stoppen Produktion

Starke Auswirkungen hat der Krieg auch auf den Autobau. Viele Teile, die hier gebraucht werden, kamen bislang aus Russland oder der Ukraine. Weil diese Lieferketten - normalerweise per Zug, Schiff oder Flugzeug - jetzt unterbrochen sind, müssen Käufer länger auf ihr neues Auto warten.

Auch die Autoreparatur kann schwieriger werden. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) fehlen vor allem Kabelbäume, die bisher hauptsächlich aus der Ukraine geliefert wurden.

Autoteile fehlen, Bänder stehen still

Vor allem aber fehle es im Autobau an Rohmaterialien: Neongas, das zur Herstellung von Halbleitern gebraucht wird, bezieht Deutschland hauptsächlich aus der Ukraine. Das Edelmetall Palladium und das für den Bau von Elektroautos wichtige Nickel kam meist aus Russland.

Wie stark der Krieg die Autoproduktion beeinträchtigen wird, sei noch nicht genau abzuschätzen, meldet der VDA. Hersteller und Zulieferer arbeiteten mit Hochdruck daran, die Ausfälle zu kompensieren " und Alternativen hochzufahren ".

Bei Porsche standen aber bereits die Bänder in Leipzig still, VW musste die Produktion in Wolfsburg drosseln, ebenso BMW in den Werken in München, Dingolfing und Steyr.

Was kann man gegen steigende Preise tun?