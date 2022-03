Doomscrolling: Wenn man nonstop schlechte Nachrichten checkt

In den Nachrichten ist ständig von Krieg und Katastrophen die Rede. Und manche können einfach nicht mehr damit aufhören, ins Smartphone zu schauen und sich zu informieren. "Doomscrolling" ist der exzessive Konsum schlechter Nachrichten im Netz - was man mit "Untergangs-Scrollen" übersetzen könnte. Ein Phänomen, das in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg um sich greift. Aber warum?

WDR -Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori erklärt es so: Manche hofften, dass Russlands Präsident Wladimir Putin endlich den Krieg stoppe, dass China Putin ausbremse oder etwa, dass die Ukraine gewinne. " So etwas will man hören oder lesen ", so Sartori. Und weil es eine solche Nachricht bislang nicht gab, warteten viele auf die ersehnte Eilmeldung und aktualisierten alle zehn Minuten etwa die Nachrichten-App auf ihrem Smartphone.

Wenn schlechte Nachrichten eine gewisse Faszination haben