Hohe Spritpreise: Wie sehr profitieren Öl-Konzerne vom Ukraine-Krieg?

Im Vergleich dazu ist der Preis von Diesel und Benzin kaum gesunken. Am Dienstag vergangener Woche kostete ein Liter Super-E10-Benzin in Deutschland laut ADAC im Durchschnitt 2,10 Euro. Der Liter Diesel lag demnach bei 2,15 Euro. Am Dienstag dieser Woche waren die Preise sogar noch gestiegen: auf 2,19 für den Liter Benzin und 2,29 Euro für Diesel.

Hohe Preise haben vielfältige Ursachen

Ist an dem Verdacht von Kindler, dass die Öl-Unternehmen mit Hilfe des Kriegs in der Ukraine " Milliardengewinne auf Kosten von Autofahrern " machen, also etwas dran?