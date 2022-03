Deshalb sind die Benzinpreise gerade so hoch

Schon vor dem Krieg ist Benzin in Deutschland deutlich teurer geworden: Im ersten Corona-Jahr 2020 kostete der Liter Superbenzin laut dem Portal Statista im Jahresschnitt 1,29 Euro. 2022 waren es schon 1,72 Euro. Das liegt an der weltweit gestiegenen Nachfrage und auch an der aus Klimaschutzgründen eingeführten CO2 -Steuer. Diese macht bis heute rund 10 Cent pro Liter aus – erklärt also nicht die gewaltigen Sprünge, die gerade zu beobachten sind.