Krebskranke Kinder aus der Ukraine in NRW eingetroffen

Aus der Ukraine sind 21 krebskranke Kinder am Sonntag in Essen zur Weiterbehandlung in NRW eingetroffen. Der Bus mit den Jungen und Mädchen und rund 30 Angehörigen traf am Vormittag in der Kinderklinik ein.

Mehrere NRW-Kliniken nehmen die krebskranken Kinder auf

Fünf der jungen Patientinnen und Patienten werden nun in Essen medizinisch betreut, sagte ein Sprecher des Universitätsklinikums. Die anderen werden auf andere Krankenhäuser in NRW verteilt, etwa in Köln, Bonn, Aachen, Münster, Dortmund oder Krefeld.

Die schwer kranken Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren konnten in der Ukraine nicht mehr versorgt werden. Sie waren übergangsweise in einer Klinik im polnischen Krakau behandelt worden. "Wir wurden um Unterstützung gebeten, weil man in Krakau an die Belastungsgrenzen gekommen war", so der Klinik-Sprecher.