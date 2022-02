Ukraine-Konflikt: Muss Deutschland aufrüsten?

Weil die Bundeswehr in den Jahrzehnten nach dem Mauerfall außerdem chronisch unterfinanziert war, bezweifeln Militärs, dass die deutsche Armee den neuen Herausforderungen gewachsen ist. Im ZDF beantwortete der ehemalige Bundeswehrgeneral Egon Ramms die Frage, ob die Bundeswehr aktuell zur Landesverteidigung in der Lage sei, sehr deutlich mit " Nein ". Die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach in diesem Zusammenhang auf Twitter sogar von einem "historischen Versagen".

