So können sie loslegen - Integration von Kindern aus der Ukraine

Der sechsjährige Kyrill ist mit seinen zwei Brüdern und seiner Mutter schon vor gut zwei Wochen in Bad Honnef angekommen. Inzwischen geht er dort in eine Grundschule. Seine Klassenlehrerin Carmen Otto sagt, er sei vom ersten Tag an integriert gewesen: "Wir haben auch wirklich den Eindruck, dass er auch ein bisschen vergessen kann. Dass er einfach sehr fröhlich ist sich total wohlfühlt.“

Möglichst integrativer Unterricht geplant

So wie bei Kyrill soll es möglichst im ganzen Land sein, wünscht man sich im NRW -Schulministerium. Keine speziellen Klassen für ukrainische Kinder, sondern integrativer Unterricht zusammen mit ihren deutschen Altersgenossen. Die Lage im Land ist allerdings bisher noch sehr unterschiedlich.

In Münster zum Beispiel hat die dortige Sozialdezernentin in dieser Woche noch erklärt, dass es für Kinder, die meist mit einem Touristenvisum eingereist seien, erst mal noch gar keine Schulpflicht gebe. Und viele Angekommene hätten momentan auch andere Dinge als den Schulbesuch im Kopf.