Stromausfall in Kiew: Ärzte operieren im Licht einer Taschenlampe

Bedrückendes Video aus einer Klinik in Kiew

Was das konkret für die Menschen bedeutet, das zeigt ein Video aus einem Krankenhaus in Kiew, das am Mittwoch veröffentlicht wurde: Zu sehen sind Ärzte, die in einem sehr dunklen Operationssaal offenbar eine Operation am offenen Herzen durchführen. Ein Arzt oder OP-Helfer hält eine Stablampe in der Hand und sorgt für die notdürftige Beleuchtung der Operationswunde.

Aufgenommen wurde das Video offenbar von Boris Todurov, Direktor des Herz-Instituts in Kiew. Auf Russisch wendet sich Tudurov direkt an die Bevölkerung der feindlichen Kriegspartei: " Freut euch ihr Russen. Wir hatten heute ein Kind auf dem OP-Tisch und mitten in der OP war der Strom weg. Super gemacht! Sehr human. "

Warten auf Generatorenstrom