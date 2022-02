Ukraine-Krieg: "Ich bleibe."

" Am Tag des Einmarschs hatte ich Angst ", sagt Nataliya, die seit 2016 wieder in ihrem Heimatland ist. Zuvor hatte die ausgebildete Opernsängerin fast 15 Jahre in Düsseldorf gelebt – hatte dort ein festes Engagement als Sopranistin der Deutschen Oper am Rhein.

Angriff auf die Ukraine: "Ein unmoralischer Krieg"

Jetzt lebt sie in Sarny, nahe der weißrussichen Grenze. Eine Stadt mit 28.000 Einwohnern. Dreimal habe es in der Nacht Sirenenalarm gegeben. Viele ihrer Nachbarn seien verunsichert, versuchten, zumindest die Stadt zu verlassen und aufs Land zu kommen. " Ich bleibe ", sagt Nataliya.