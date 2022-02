Ukraine-Hilfe in NRW: Wie Flüchtenden nun geholfen werden kann

NRW bereitet sich auf Flüchtende aus der Ukraine vor. Wie viele es sein werden, ist noch völlig unklar. Gleichzeitig werden Spenden gesammelt für Menschen in der Ukraine - und jene auf der Flucht. Wie kann man in NRW jetzt helfen? Und wie ist überhaupt die rechtliche Situation für die Geflüchteten aus der Ukraine?

Wie ist die rechtliche Situation für Ukraine-Flüchtlinge?

Natürlich hat jede und jeder das Recht, einen Asyl-Antrag zu stellen. Das ist für Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit aber erst mal gar nicht nötig. Denn schon jetzt gilt: Sie können sich ohne Visum 90 Tage lang in EU-Ländern aufhalten - mit Verlängerung auch 180. In welches Land sie gehen, bleibt ihnen überlassen. Die Flüchtlinge können sich also frei bewegen.

Künftig soll auch für einen längeren Aufenthalt kein Asylantrag mehr nötig sein: Die EU-Innenminister verständigten sich am Sonntag darauf, erstmals eine Richtlinie umzusetzen, die infolge der Kriege im ehemaligen Jugoslawien erarbeitet worden war. Demnach können Flüchtlinge aus der Ukraine in der Europäischen Union ohne Asyl-Verfahren vorübergehenden Schutz für bis zu drei Jahre erhalten.