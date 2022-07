Getreidefrachter aus der Ukraine am 3. August in der Türkei erwartet

Vor mehr als einer Woche haben die Ukraine und Russland einen Vertrag unterschrieben, der es möglich macht, dass die Getreidefrachter aus den ukrainischen Schwarzmeer-Häfen auslaufen können. Passiert ist bisher nichts - jetzt heißt es, dass die ersten 16 Schiffe am 3. August in der Türkei ankommen sollen. Das sagte der Sprecher der ukrainischen Häfen Dmytro Barinow der ARD in Odessa. Die Fracht soll offenbar dann nach Somalia weiter verschifft werden, wo sie dringend erwartet wird, weil eine Hungerkrise droht.