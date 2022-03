Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert von Bund und Land "dringend mehr Unterstützung, am besten eine Eins-zu-Eins Kostenerstattung" bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Belastung sei jetzt schon "immens" und werde weiter zunehmen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Christof Sommer, am Freitag im WDR .

Mehr Kinder kommen, Preise explodierten

Das bisher mit dem Land vereinbarte Finanzierungssystem reiche nicht mehr. "Da waren wir schon ein bisschen enttäuscht von dem, was gestern unter Punkt 18 die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler vereinbart hat: Da ist eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Bis zum 7. April soll was vorliegen. Da hätte schon ein bisschen mehr kommen können" , sagte Sommer in dem Interview.