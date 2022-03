Zehn Millionen Ukraine-Flüchtlinge erwartet: Schaffen wir das?

Seit Tagen gibt es diese Bilder von verstopften Straßen, überfüllten Zügen und Menschen, die frierend auf Busbahnhöfen ausharren. Menschen aus der Ukraine flüchten vor Krieg und Zerstörung. Denn auch immer mehr zivile Ziele und Wohnhäuser werden angegriffen. Es gibt etliche Bilder von Frauen, die mit ihren Kindern tagelang quer durch das Land reisen, um sich in Sicherheit zu bringen. Und täglich werden es mehr.

Korridore für Flüchtlinge

Nun hat das russische Militär eine Feuerpause für humanitäre Korridore in der ukrainischen Großstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angeordnet, die am heutigen Morgen in Kraft treten sollte, damit Zivilisten die eingekesselten Städte verlassen können. Das teilte das russische Verteidigungsministerium heute mit.

Und auch die Versorgung der Zivilbevölkerung in der Ukraine verschlechtert sich. Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen berichtet, dass Nahrungsmittel und Trinkwasser für die Menschen besonders in Städten wie Kiew knapp wird. Auch ein Grund, warum die Flüchtlingszahlen schnell steigen könnten.

Über eine Million Menschen bereits auf der Flucht

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht bereits von einer noch nie da gewesenen Fluchtbewegung. " Ich habe seit 40 Jahren mit Flüchtlingskatastrophen zu tun und noch nie einen so großen Exodus erlebt ", sagt UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi.

Fluchtbewegung in der Ukraine

Über eine Million Menschen sind bereits in die Nachbarländer geflüchtet. Die meisten nach Polen, Ungarn, in die Slowakei oder die Republik Moldau. Das ist aber nur der Anfang. Während die Vereinten Nationen von bis zu vier Millionen Menschen ausgehen, die die Ukraine schätzungsweise verlassen werden, kursiert nun eine neue Zahl: Der Migrationsforscher Gerald Knaus meint, Europa müsse sich auf zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen.

Migrationsforscher: Größte Flüchtlingskatastrophe

Migrationsforscher Gerald Knaus

Wie Knaus darauf kommt, rechnet er an einem anderen Krieg vor: " Putins Kriegsführung in Tschetschenien hat dazu geführt, dass ein Viertel der Tschetschenen vertrieben worden sind. Darauf müssen wir uns einstellen ", nannte Knaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Vergleichszahl. " Ein Viertel der Ukrainer entspräche zehn Millionen Menschen ." Bei der aktuellen Dynamik des Krieges sei dies durchaus möglich.

Beim Blick auf die Kriegsführung der Russen könne man Knaus zufolge Vorstellungen von Flüchtlingszahlen erhalten. " In einer Woche haben schon so viele Menschen die EU erreicht wie im gesamten Bosnienkrieg ", so der Migrationsforscher gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. " Diese Geschwindigkeit zeigt, dass wir in Europa vor der schnellsten und größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg stehen. "

„Eine große Zahl der Flüchtlinge werde nach Deutschland kommen, weil Deutschland 2015 bereits Erfahrung mit vielen Flüchtlingsaufnahmen gemacht habe, schätzt Knaus.

Schafft Europa das?

Schon 2015 flüchtete eine große Zahl von Menschen vor dem Bürgerkrieg in Syrien, der dort seit 2011 tobte. Mehr als eine Million syrischer Kriegsflüchtlinge sind seitdem nach Europa gekommen - von ihnen kamen laut Bundesamt für Migration und Forschung rund 790.000 nach Deutschland.

Damals weigerten sich allerdings auch einige EU-Länder Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist nun angesichts des Ukrainakriegs anders. Auch müssten die Massenunterkünfte, die damals entstanden, zunächst nicht hochgefahren werden. " Die Ukrainer haben einen geklärten Rechtsstatus und müssen kein Asyl beantragen. Wenn es viele Freiwillige gibt, die Ukrainer zeitweise unterbringen wollen, werden Massenunterkünfte weniger gebraucht ", erklärt Migrationsforscher Gerald Knaus gegenüber dem RND.

Über 18.000 Ukraine-Flüchtlinge bislang in Deutschland

In Deutschland sind aktuell rund 18.500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Wie viele Menschen künftig noch kommen werden, ist bisher kaum einzuschätzen.