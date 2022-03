Ukrainerinnen auf der Flucht: Polizei warnt vor Menschenhändlern

Franziska Vilmar von Amnesty

Hilfsorganisationen vor Ort berichten von Schleppern, die gezielt junge Frauen und Kinder ansprechen. Das Chaos und die Hilflosigkeit nutzten Menschenhändler derzeit aus, sagt auch Franziska Vilmer, Expertin für Asylpolitik bei Amnesty International. Frauen könnten die Pässe abgenommen werden. Schlimmstenfalls könnten sie zur Prostitution gezwungen werden.

Kriminelle an deutschen Bahnhöfen unterwegs

Auch in Deutschland gibt es offenbar schon solche Fälle. So seien Frauen am Berliner Hauptbahnhof von Kriminellen, die ukrainisch oder russisch sprechen, angesprochen worden. Männer würden gezielt auf einzelne Frauen zugehen oder ihnen Geld für Unterkünfte bieten, obwohl diese kostenlos seien, berichtet die Bundespolizei gegenüber dem WDR. Das Problem: Die Frauen würden sich oft eher an Menschen wenden, die ihre Sprache sprechen.