Fake oder echt? So überprüfen wir Videos aus der Ukraine

Wurde das Material schon einmal verwendet?

Mit der Bilderrückwärts-Suche im Netz lassen sich viele gefälschte Inhalte und im falschen Zusammenhang geteilte Inhalte aufdecken. Suchmaschinen können das Internet nach gleichen oder ähnlichen Bildern oder Videos durchsuchen, sodass bereits früher verwendete Bilder entdeckt werden können. Da ähnliche Bilder ebenfalls angezeigt werden, können auch Manipulationen entlarvt werden.

Auch die Tonspur kann darauf untersucht werden, ob sie bereits in einem anderen Zusammenhang verwendet wurde.

Video starten, abbrechen mit Escape Putins nützliche Idioten: Wo Russlands Propaganda verfängt Monitor. . 06:38 Min. . UT . Verfügbar bis 30.12.2099. Das Erste. Von Julia Regis, Lara Straatmann.

Haben andere Faktenchecker das Material schon bewertet?