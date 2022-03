Ukraine: Facebook lockert Hatespeech-Regeln – aber nicht überall

Ein ungewöhnlicher Vorgang: Wie die Nachrichtenagenturen "AFP" und "Reuters" berichten, wollen die Plattformen Facebook und Instagram wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein Auge zudrücken, falls User in ihren Postings zu Gewalt gegen die russischen Streitkräfte oder gegen die Regierung aufrufen.

Aufgeweichte Hate-Speech -Regeln

Ein "Tod den russischen Invasoren" oder ein "Tötet Putin!" wäre demnach auf Facebook plötzlich OK. Normalerweise werden solche Äußerungen von den Algorithmen von Facebook und Instagram entdeckt – und in der Regel unverzüglich geahndet, da sie gegen die Nutzungsregeln des Unternehmens verstoßen. Doch diese Praxis ist offensichtlich ausgesetzt,

Allerdings nicht überall. Laut "Reuters" soll die Sonderregel nur in einigen osteuropäischen Ländern gelten, und zwar in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, der Slowakei sowie in der Ukraine. Der Nachrichtenagentur zufolge sollen entsprechende interne E-Mails an die Prüfer solcher Inhalte vorliegen.

Demnach gelten die aufgeweichten Regeln auch für Beiträge, die den ausdrücklichen Tod von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko fordern.

NetzDG verpflichtet Plattformen zu handeln

In Deutschland nicht vorstellbar. Denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet Plattformanbieter wie Meta (wie der Facebook-Konzern mittlerweile heißt), bei derartigen Hass-Postings einzugreifen – spätestens, wenn die Anbieter Meldung erhalten. Die Plattformen sind dann verpflichtet, solche Postings zu löschen – und seit 1. Februar eigentlich auch an eine zentrale Meldestelle im BKA zu melden. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten wird diese Regel allerdings aktuell nicht umgesetzt.