EU-Kommission: Ukraine soll Beitrittskandidat werden

Was sagen skeptische Mitgliedsstaaten?

Andere EU-Mitgliedstaaten sehen diesen ersten Schritt in Richtung Beitritt der Ukraine und Moldau kritischer. So halten Länder wie Portugal und die Niederlande die Vergabe des Kandidatenstatus an die Staaten im östlichen Europa nach Angaben von Diplomaten für verfrüht und rein symbolisch.

Ein weiteres Argument von Skeptikern ist, dass die EU mit ihrem Prinzip der Einstimmigkeit etwa in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik schon jetzt als schwerfällig gilt. Sie mahnen zunächst interne Reformen an, ehe neuen Mitgliedern die Tür geöffnet wird.

Was bringt der Kandidatenstatus der Ukraine?

Auch wenn der Status als Mitgliedskandidat nicht automatisch bedeutet, dass die Ukraine auch sicher ein Mitglied der EU wird, hält Roman Rusch, ARD-Korrespondent in Brüssel, den Schritt für ein wichtiges Symbol. " Das wäre ein enorm moralischer Support ", sagt er. " Ein Signal, dass auch die EU die Ukraine als einen Teil von Europa ansieht. "

Korrespondent Roman Rusch zum EU-Beitrittsantrag der Ukraine aus Brüssel WDR aktuell. 14:18 Min. Verfügbar bis 24.06.2022. WDR.

Mit diesem Statuts müsste sich die Ukraine aller Voraussicht nach ohnehin in den kommenden Jahren erst einmal zufrieden geben müssen. Die bisherigen Versuche anderer Staaten, in die EU aufgenommen zu werden, zeigen, dass sich die Beitritte vom Antrag bis hin zur Mitgliedschaft in den meisten Fällen über mehr als acht Jahre hinzogen.

Wie geht es weiter?