Nach Putin-Erklärung: Was passiert in der Ukraine?

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich in der Nacht zum Dienstag per Video an die Menschen in der Ukraine gewandt und gesagt: "Wir werden keine Gebiete abtreten." Zuvor hatte er Krisentelefonate geführt - unter anderem mit US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Wie begründet Putin seinen Schritt?

Im russischen Staatsfernsehen bezeichnete Putin in einer Rede die Ukraine als einen durch Russland unter dem kommunistischen Revolutionsführer Lenin geschaffenen Staat. Lenin habe vor mehr als 100 Jahren die Grenzen gezogen, er sei Architekt der Ukraine, sagt Putin am Montag. Und trotzdem wende es sich ab von dieser Geschichte, habe sich zum "Marionetten-Regime" der USA machen lassen, wo radikale Nationalisten und Neofaschisten eine antirussische Politik führten. "Die heutige Ukraine ist ganz und gar von Russland erschaffen worden", sagt er.

Putin warf der Ukraine vor, eigene Atomwaffen bauen zu wollen. Dies komme Vorbereitungen für einen Angriff auf Russland gleich.

Putin warf dem NATO-Bündnis eine jahrelange Täuschung Moskaus vor. Russland sei zu Sowjetzeiten bei der Wiedervereinigung Deutschlands versprochen worden, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehne. "Sie haben uns betrogen", sagte er.