NRW-Flughäfen im Fokus

Ein Großteil der gestrichenen Flüge sollte an NRW-Flughäfen starten oder landen. Am Flughafen Köln/Bonn sind für Montag 26 Flüge storniert. In Dortmund sind es sechs und in Düsseldorf vier.

Am Dienstag fallen in Köln/Bonn 22 Flüge aus, in Dortmund vier und in Düsseldorf acht. Alle Infos zu den ausfallenden Flügen finden Sie auch im WDR Text ab Seite 555: