UEFA verbietet Regenbogen-EM-Stadion in München: Viel Kritik am Beschluss

Mehrere Zuschauer des Spiels haben zudem angekündigt, in Regenbogen-Shirts zu erscheinen. Der CSD -Dachverband will 10.000 Regenbogen-Flaggen zum Spiel bringen und vor den Toren des Stadions an die Zuschauer verteilen.

Verschiedene Institutionen und Medien reagierten mit buntem Protest gegen die UEFA -Entscheidung. So hat der Privatsender ProSieben angekündigt, sein Senderlogo zu ändern. Auch die Polizei in Mainz änderte ihr Profilbild auf Twitter entsprechend. In Dortmund sollen am Mittwoch der Floriansturm und das U über der ehemaligen Unions-Brauerei beleuchtet werden.

CSU sieht verpasstes Signal gegen AfD

Auch in der Politik wird die Entscheidung kritisiert. CSU -Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, die Beleuchtung hätte "auch ein Signal gegen vollkommen beschämende und unanständige Wortmeldungen von AfD -Vertretern bezüglich der Regenbogenfarben" sein können. Der frühere rheinland-pfälzische AfD -Fraktionsvorsitzende Uwe Junge hatte Manuel Neuers bunte Kapitänsbinde als "Schwuchtelbinde" bezeichnet.

Dagmar Freitag ( SPD ), die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, sagte im Südwestrundfunk, dass Inhalte der UEFA -Kampagnen wie "pro Respekt" , "pro Vielfalt" , oder "pro Toleranz" letztlich doch nur auf dem Papier stünden.

Stand: 22.06.2021, 12:01