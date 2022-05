Dickes NRW: Mehr als die Hälfte der Erwachsenen hat Übergewicht

Während der Corona-Lockdowns dürfte es der ein oder andere am eigenen Leib gespürt haben: Der Bauch ist etwas dicker geworden, die Waage zeigt ein paar Kilos mehr an. Die geschlossenen Fitnessstudios, die fehlende Bewegung und das nicht immer gesunde Essen machten sich bemerkbar.

53,4 Prozent Übergewichtige

Wer sich nun angesprochen fühlt, kann immerhin froh sein, nicht alleine mit dem Problem dazustehen. Denn aktuelle Zahlen zeigen, dass viele Menschen in NRW mit dem Gewicht zu kämpfen haben. So galten 2021 mehr als die Hälfte der Erwachsenen in NRW als übergewichtig. Konkret waren es 53,4 Prozent.

Das hat das Statistische Landesamt am Mittwoch bekannt gegeben. Besonders groß war der Anteil bei den 45- bis 64-Jährigen. Dort galten über 60 Prozent als übergewichtig. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es "nur" knapp 35 Prozent. Vergleiche zu früheren Jahren sind laut dem Landesamt wegen anderer Methoden bei der Erhebung nicht möglich.

BMI hilft bei der Einteilung

Doch was heißt eigentlich übergewichtig? Manch einer fühlt sich beim Blick in den Spiegel schließlich dick, obwohl jeder Beobachter widersprechen würde. Und andersrum gibt es diejenigen, die ganz offenkundig ein Problem mit dem Gewicht haben, es aber nicht einsehen wollen.

Um festzustellen, ob man selbst zu den 53,4 Prozent Übergewichtigen zählt, reicht eine simple Rechnung. Denn als Grundlage dient der so genannte Body-Mass-Index, kurz BMI. Er setzt das Körpergewicht eines Menschen in Relation zur Körpergröße. Dafür wird das Gewicht in Kilo geteilt durch die Größe in Metern zum Quadrat. Ein Beispiel: Ein 1,80 Meter großer Mann mit einem Gewicht von 80 Kilogramm kommt auf einen BMI von 24,69.