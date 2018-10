Zur Diskussion über die neue WDR-Startseite.

Die WDR -Startseite sieht von Montag (29.10.2018) an etwas anders aus. Wir haben sie optisch und in der Nutzerfreundlichkeit verbessert. Damit kommen wir den Wünschen und Anregungen unserer Nutzer entgegen.

Play-Buttons wurden angepasst

Den im Dezember 2017 relativ deutlich veränderten Look der Startseite WDR.de mit seiner klaren multimedialen Gestaltungsvorgabe behalten wir bei. Geändert haben wir aber die Größe und Platzierung der Play-Buttons in den Teasern auf der Startseite. Wir orientieren uns an der Darstellung der WDR Mediathek. Bildmotive sollen besser erkennbar sein, vor allem in der mobilen Ausspielung.

Mehr Nachrichten auf einen Blick

Darüber hinaus kommen die Schlagzeilen-Kästen mit Nachrichten aus NRW und von Tagesschau.de zurück auf die Homepage. Die Schlagzeilen beziehungsweise Kurznachrichten waren im Dezember 2017 auf die Nachrichtenseite "WDR aktuell" verschoben worden. Viele Nutzer hatten das negativ bewertet.

Stand: 29.10.2018, 14:17