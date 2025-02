Debatte zwischen Scholz und Merz: Wie wichtig sind TV-Duelle?

In den USA mehr Bedeutung

Folgenschweres TV-Duell: Biden und Trump am 27.06.2024

Dennoch galten sie bislang nicht als so entscheidend wie beispielsweise in den USA. Dort führte vor der Wahl im vergangenen Jahr die "presidential debate" zwischen dem damals amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und Donald Trump sogar dazu, dass die Demokraten ihren Kandidaten noch austauschten: Biden hatte nur noch kraftlos, unkonzentriert und geradezu senil gewirkt und damit selbst in den eigenen Reihen für Entsetzen gesorgt. Kurz darauf übernahm seine bis dato Vizepräsidentin Kamala Harris die Kandidatur.

In den USA gab es bislang sogar eine unabhängige Kommission, die den Rahmen für solche Debatten festlegte: Seit 1987 hat diese gemeinnützige "Commission on Presidential Debates" (CPD) die Wahlkampfdebatten vor US-Wahlen organisiert und beispielsweise bestimmt, in welchen Medien oder auf welchen Plattformen sie gezeigt würden und wer die Fragen stellt.

Allerdings hatten Republikaner und Demokraten vor der US-Wahl 2024 beschlossen, die CPD zu umgehen und sich selbstständig auf zwei Debatten-Termine in den Sendern CNN und ABC geeinigt.

USA: "Debatten eher als politische Bildungsveranstaltung"