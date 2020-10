WDR-Analyse zum letzten TV-Duell zwischen Trump und Biden

Die US-Wahl ist bereits in vollem Gange

Viele Wähler haben sich allerdings schon vor der letzten Debatte entschieden. Mehr als 47 Millionen Amerikaner haben abgestimmt. Schon jetzt gibt es mehr " Early-Voter " als 2016 – und es sind noch 11 Tage bis zu der Wahl. Studien zeigen, dass nur rund fünf Prozent der Wähler noch nicht wissen, wen sie wählen werden, dementsprechend sind die Debatten nicht so entscheidend wie in anderen Wahlkämpfen. Wahlentscheidend könnten in diesem Jahr allerdings die Nichtwähler werden.

Kein klarer Gewinner

Anschließend bewerten zwei Experten die Debatte in verschiedenen Kategorien: Der Journalist Cornelius Metzger und Youtuber Marvin Neumann verteilten Punkte für Fairplay, Schlagfertigkeit oder präsidiales Verhalten – das Ergebnis war ein Unentschieden. Während Joe Biden erwartbar nicht so schlagfertig wie Trump reagierte, sorgte dieser mit der Behauptung, er wäre der "am wenigsten rassistische Mensch" im Studio für ungläubige Gesichter.

Hier geht es zur YouTube-Analyse der TV-Debatte: