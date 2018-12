Tumulte bei AfD-Bürgerdialog in Köln

Tumulte gab es am Donnerstagabend (20.12.2018) bei einem Bürgerdialog der AfD im Kölner "Forum der Volkshochschule" im Rautenstrauch-Joest-Museum. Gegendemonstranten, die sich im Saal befanden, stürmten die Bühne bei der Veranstaltung am Neumarkt, an der die drei AfD-Bundestagsabgeordneten Jochen Haug, Fabian Jacobi und Michael Espendiller teilnahmen. Als die Demonstranten Transparente ausrollten, versuchten AfD-Leute sie daran zu hindern und riefen nach der Polizei.

In der Folge entwickelten sich Rangeleien und Rempeleien zwischen Ordnungshütern und Demonstranten. Laut Polizei wurde mindestens ein Beamter verletzt. Die AfD brach die Veranstaltung zunächst ab, machte aber dann unter lautstarkem Pfeifen der Demonstranten weiter.

Video starten, abbrechen mit Escape AfD-Veranstaltung gesprengt | 00:24 Min. | Verfügbar bis 20.12.2019

Stand: 20.12.2018, 21:30