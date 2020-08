Reisebüros bleiben auf Türkeireisen sitzen

Das alles führe dazu, dass die Menschen trotz der Aufhebung der Reisewarnung skeptisch bleiben, beklagt der Essener Reisebüroinhaber Olcay Pamuk. Er ist Spezialist für Türkeireisen. Seit April steht das Telefon in seinem Laden so gut wie still.

Türken reisen weiterhin in die Heimat

Sein einziges Geschäft sind momentan die Flüge, die die hier lebenden Türken in die Heimat buchen: "Achtzig Prozent meiner Landsleute fliegen. Die müssen fliegen. Die haben ihre Wurzeln da, Familie, ihre Eltern. Es gibt Familienfeiern, Hochzeiten, Trauerfälle und so weiter. Wir stehen immer mit einem Bein in der Türkei. Das kann man nicht verbieten."

In die Herbstferien setzen Olcay Pamuk und seine Kollegen aus der Reisebranche nur wenig Hoffnung. Die Menschen halten sich in Sachen Flugreisen generell wegen Corona in diesem Jahr sehr zurück. Dazu kommt die Angst vor einer zweiten Welle. Die Reisebranche hat das Jahr 2020 schon so gut wie abgehakt.

Stand: 05.08.2020, 19:46