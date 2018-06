Stimmabgabe für Türkei-Wahl in NRW besonders hoch

Die in Nordrhein-Westfalen lebenden Türken haben sich überdurchschnittlich stark an der türkischen Präsidenten- und Parlamentswahl beteiligt. 52,9 Prozent der Wahlberechtigten aus NRW gaben ihre Stimme ab. Bundesweit lag die Beteiligung nach Angaben der Wahlkommission vom Mittwoch (20.06.2018) bei 49,7 Prozent. In der Türkei wird am kommenden Sonntag (24.06.2018) gewählt.

Kaum Interesse in Münster

Im Einzugsbereich des Konsulats in Essen lag die Wahlbeteiligung bundesweit am höchsten: 67,4 Prozent der dort registrierten Wähler machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. An zweiter Stelle in Deutschland lag Köln (56,3), gefolgt von Düsseldorf (55,7). Im Bereich des Konsulats Münster war die Beteiligung mit 29,1 Prozent hingegen mit großem Abstand die Schwächste im Bundesgebiet.