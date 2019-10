Bereits am Samstag hatte es bei einer Kurden-Demo in Stuttgart Ausschreitungen gegeben. Rund 20 Beamte wurden laut Polizeibericht verletzt - unter anderem durch Böllerwürfe. Auch am Donnerstagabend hatte es Gewalt am Rande eines Demonstrationszugs in Berlin gegeben. Laut Polizeibericht hatten kurdische Teilnehmer mehrmals Passanten angegriffen, die den "Wolfsgruß" gezeigt hatten - ein Erkennungszeichen ultranationalistischer Türken.

Viele Demonstrationen am Wochenende blieben aber auch weitgehend friedlich, wie am Samstag in Köln mit etwa 10.000 Teilnehmern.