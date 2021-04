Yüksel Weßling ist frei: Deutsch-Türkin zurück in Deutschland

Dienstagabend am Düsseldorfer Flughafen. Tochter Leila, Nichte Pinar, Ehemann Jürgen - sie alle warten auf ihre Yüksel. Eineinhalb Jahre haben sie sie nur per Videocall gesehen, an diesem Abend kehrt sie zurück aus der Türkei. Unterstützer rufen "Solidarität, Freiheit“ , während Yüksel zu ihrer Familie eilt. Innige Umarmungen, es fließen Tränen. Einige Unterstützer haben Blumen mitgebracht, rufen ihr zu: "Schön, dass du wieder da bist."

Yüksel Weßling will weiterkämpfen