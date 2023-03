23 Tage nach dem Erdbeben: Hund unter Trümmern in der Türkei befreit

Türkische Rettungskräfte haben mehr als drei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien einen Hund lebendig aus den Trümmern geborgen. Wie türkische Medien berichteten, wurde der Hund namens Aleks nach seiner Rettung am Mittwoch an eine Tierschutzorganisation in der schwer zerstörten Stadt Antakya übergeben. Zudem wurden am Donnerstag ein weiterer Hund sowie mehrere Schafe und Ziegen aus den Trümmern eines Hauses befreit.

Hund zwischen Betonplatten eingeklemmt