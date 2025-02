Ab Donnerstag sollen wahlberechtigte türkischstämmige Bürger in Deutschland mit einer Wahlkampagne dazu ermuntert werden, sich an der Bundestagswahl am 23. Februar zu beteiligen. Das sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ruft zur Bundestagswahl auf: Gökay Sofuoğlu

" Die politische Partizipation der 1,2 Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland das Wahlrecht haben, ist sehr wichtig", sagte Sofuoğlu. Dazu gehöre, dass sie auch zur Wahl gehen. " Denn das hat einen anderen Einfluss auf die politischen Parteien und die politische Entwicklung, als wenn man nichts tut. "

Wahlbeteiligung zuletzt gering

Bei der vergangenen Wahl habe die Beteiligung " teilweise unter 20 Prozent " gelegen, so Sofuoğlu. Das sei zu wenig. Sie solle mindestens genauso hoch liegen wie die Beteiligung an Wahlen in der Türkei, wo die Wahlbeteiligung zuletzt zwischen 40 und 50 Prozent gelegen habe.

"Die Wahlergebnisse in Deutschland betreffen unser Leben schließlich viel mehr als die Wahlergebnisse in der Türkei" , sagte Sofuoğlu. Auf seiner Homepage erklärt der studierte Sozialpädagoge: " Ich gehe wählen, weil die Zukunft Deutschlands unter anderem davon abhängt, wie sehr wir unsere Demokratie stärken."

