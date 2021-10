Türkei will Botschafter ausweisen: Auch Menschen aus NRW sitzen noch in türkischen Gefängnissen

Der eskalierte Streit um den in der Türkei inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala verschärft sich auch nach der angedrohten Ausweisung von mehreren Diplomaten weiter. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag zehn Botschafter - darunter auch den deutschen - zu unerwünschten Personen erklärt hatte, verteidigte der türkische Innenminister diese Entscheidung am Sonntag mit klaren Worten.

Auf die Einstufung als "Persona non grata" folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung. Ob das aber wirklich passiert, ist bislang noch unklar. Das weitere Vorgehen wird aber wahrscheinlich Thema sein, wenn am Montag das Kabinett in Ankara zu einer planmäßigen Sitzung zusammen kommt.